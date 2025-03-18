“هنا عبر منصة مظلتي” لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق فور صدورها

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن منصة مظلتي الإلكترونية يمكن الاعتماد عليه من أجل الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة في العراق لجميع المحافظات العراقية في حالة ظهورها حيث أكدت الوزارة بأن النتيجة لم تظهر بسبب أن وزارة العمل العراقية تقوم بمراجعة جميع طلبات المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

ما هي طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

الحين هناك تعليقات حول طريقة الإطلاع على نتائج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الدفعة القادمة في دولة العراق لذلك سوف نقوم بشرح كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية كالآتي حالياً:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكترونية ” منصة مظلتي“.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم قم بكتابة اسم المستخدم وغيرها من المعلومات الضرورية.

بعدها اختر الخدمات من القائمة الرئيسية.

ثم بعدها اضغط على خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

قم بعدها الضغط على الوجبة والمحافظة التابعة لها.

ثم أدخل البيانات واضغط على “استعلام”.

بذلك يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة.

ثم بعد ذلك عليك تحميل جميع الكشوفات وبعد ذلك البحث عن الأسماء المقبولة.

بذلك يمكن التعرف على أسماء المقبولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

لكن يجب توفير جميع الالتزامات والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم جميع الشروط.

شروط الحصول على برنامج دعم الرعاية الإجتماعية

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة لذلك سوف نوضح لكم اليوم أهم الضوابط والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من أجل التأكد من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على الدعم المالي فيما يلي:

للعلم برنامج دعم الرعاية الاجتماعية للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات للحاصلين على الجنسية العراقية.

كما يجب في العراق عدم امتلاك منزل أو أصول ذات قيمة عالية للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية.

ينبغي أن يكون الدخل الشهري أقل من مبلغ دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

كما للرجال يشترط أن يكون العمر للتقديم حيث يبدأ من 18 عام فأكثر حتى 60 عامًا.

التقديم متوفر للنساء ولكن يتراوح ما بين 15 و55 عام عند طلب برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق.

يشترط التأكد من أن عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أشخاص.

أهم المستندات اللازمة للموافقة على الدعم

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق وفر دعم الرعاية الاجتماعية في الدولة ويصل إلى المواطن العراقي بشرط توفير جميع الأوراق والمستندات اللازمة للحصول عليها في عموم العراق كما يلي: