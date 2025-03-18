كم مبلغ الدعم السكني للفرد؟ .. الإسكان السعودي يذكر المستفيدين بقيمة الدعم قبل الإيداع

قدمت وزارة الإسكان السعودية مبلغ دعم سكني للمواطنين السعوديين بعد زيادة أسعار منتجات البناء، حيث وفرت وزارة الإسكان من خلال هذا البرنامج وحدات سكنية وأراضي جاهزة للبناء، وذلك وفقًا لدورها في تحقيق الاكتفاء الاجتماعي وتقدم مبادرة الدعم السكني لجميع أهالي المدن والقرى مخططات متنوعة في بعض المناطق من أجل التسهيل على المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي السكنية والمنازل الجديدة.

كم مبلغ الدعم السكني للفرد؟

يتم تحديد قيمة الدعم السكني حسب عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري كالآتي:

الشخص المتقدم الذي لا يتجاوز دخله عن 14000 ريال سعودي يحصل على دعم 100٪.

الحاصلين على راتب شهري قيمته 18000 ريال سعودي يحصل على دعم بنسبة حوالي 80٪.

يحصل المستفيد على دعم سكني قيمته 95٪ إذا لم يزيد راتبه الشهري عن 15000 ريال سعودي.

إذا لم يتجاوز الراتب الشهري للمستفيد عن 17000 ريال سعودي يحصل على دعم قيمته 85٪.

الحاصلين على راتب شهري قيمته لا تتجاوز 16000 ريال سعودي يحصل على دعم قيمته 90٪.

خطوات حاسبة الدعم السكني

تتم آلية استخدام الدعم السكني وفقًا لشروط يمكنك اتباعها: