وزارة الداخلية تكشف عن “خدمة الجوازات المتنقلة “.. تيسرًا لإنهاء الخدمات بشكل اسرع

كشفت وزارة الداخلية عن تشغيل خدمة الجوازات المتنقلة في محافظة الإسكندرية من أجل التسهيل على المواطنين عملية استخراج جوازات السفر والشهادات بدون التقيد بالاختصاص المكاني، وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وسعي وزارة الداخلية المستمر من أجل تحسين وتعزيز جودة الخدمات الأمنية والجماهيرية وضمان توفيرها بشكل سهل ومبسط لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

خدمة الجوازات المتنقلة

تبدأ خدمة الجوازات المتنقلة التي وفرتها وزارة الداخلية عملها في يوم الإثنين الموافق 9 ديسمبر 2024، وتتواجد في بعض المواقع المختلفة في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية على مدار أسبوع كامل، ويستطيع المواطنين الذهاب إلى المواقع المحددة في الفترة بدايًة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساًء للحصول على كافة خدمات استخراج جوازات السفر والشهادات.

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

هناك بعض الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر والتي تتمثل في الآتي: