ثبتها ونزلها الآن .. تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2025 “استمتع مع أحلى أغاني الأطفال”

قناة وناسة كيدز تقوم بتقديم العديد والكثير من البرامج الترفيهية والأغاني المميزة الخاصة بالأطفال، لذلك يتم البحث عنها كثيراً من قبل الأمهات لتنزيلها على جهاز التليفزيون الخاص بهم لكي يستمتعوا أولادهم بمشاهدة كافة محتويات القناة، وتقوم القناة بتقديم محتوى رائع يعلم الأطفال القيم والعادات السليمة والأخلاق، فهذه القناة هي واحدة من أهم وأشهر القنوات على مستوى الوطن العربي بأكمله في تقديم محتوى خاص بالأطفال، وإليكم خلال هذا المقال التردد الجديد لقناة وناسة وبياناته بالتفصيل.

تردد قناة وناسة كيدز الجديد

تقوم الإدارة الخاصة بقناة وناسة كيدز بعمل تحديثات على القناة بصفة مستمرة وذلك لضمان مشاهدة القناة بدون وجود أى تشويش أو خلل بها، فتحديث القناة يتغير التردد الخاص بها ويصبح لها تردد جديد لابد من تنزيله على الجهاز للاستمتاع بمشاهدة القناة، وإليكم التردد الخاص بالقناة:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ .

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾ .

جودة القناة: Hd.

معدل الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة وناسة كيدز

تتميز القناة بالعديد من المميزات التي تجعل الكثير من الناس يبحثون عن التردد الجديد لها، وبفضل هذه المميزات تزيد شعبيتها ومتابعين القناة باستمرار، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: