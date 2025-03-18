كارتون توم وجيري والخروف شون على تردد mbc3 الجديد 2025 “جودة عالية HD”

ازدادت التساؤلات من الأمهات والآباء عن تردد قناة mbc3 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات للاستمتاع بمشاهدة الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية والتعليمية مع الأطفال، حيث نالت قناة mbc3 على أعلى نسبة مشاهدة خلال الأيام الماضية بسبب محتوياتها الهادفة التي تقدمها للأطفال والتي تمنحهم العديد من المهارات المختلفة والعادات والتقاليد الجيدة والصحية والمهارات العلمية والثقافية وتعليمهم اللغة الإنجليزية بكل سهولة، بالإضافة إلى أنها تتميز بجودة محتوياتها العالية التي تقدمها من حيث الصوت والصورة.

تردد mbc3

إليكم تردد قناة mbc3 على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة محتويات القناة وهو كالتالي:

قناة mbc3 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11559.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة mbc3 على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11470.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

خطوات تنزيل قناة mbc3 على جهاز الاستقبال

يمكنك تنزيل قناة mbc3 على جهاز الاستقبال من خلال اتباع الخطوات التالية: