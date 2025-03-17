في أرقى المدن .. خطوات التقديم على اراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج 2025

مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج يعد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتوفير فرص استثمارية وسكنية مميزة لأبنائها في المهجر، بهدف تعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم وتشجيعهم على الاستثمار فيه و من خلال هذا المشروع، استطاعت الدولة أن تقدم حلولًا تلبي تطلعات المصريين بالخارج، سواء من حيث الموقع، أو التسهيلات، أو طبيعة الأراضي والعقارات.

اراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج

تكون اماكن المطروحة للمصريين بالخارج في القاهرة الجديدة 6 أكتوبر وشيخ زايد ودمياط الجديدة والسادات والعشب من رمضان واكتوبر الجديدة و15 يناير وحدائق العاصمه والمنيا الجديدة وقناة الجديدة واسوان الجديده ويمكنك أن تطلع على كراسه الشروط والحجز سوف يكون باسبقيه وصول التحويل البنكي

أهداف مشروع بيت الوطن

المشروع يهدف إلى تقوية العلاقة بين المغتربين ووطنهم من خلال توفير أراضٍ ووحدات سكنية مميزة بأسعار تنافسية وتسهيلات مالية.

جذب استثمارات المصريين بالخارج يسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، ما يدعم الاقتصاد المحلي.

يركز المشروع عالى تقديم خيارات سكنية متطورة ومخططات عمرانية حديثة تواكب احتياجات المغتربين وأسرهم.

مميزات أراضي بيت الوطن