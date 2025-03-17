طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2025 “أدفعها وسدد ما عليك”

يقوم الكثير من المواطنين بتساؤل عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي فيمكن أن يتم الاستعلام عنها بكل سهوله بشكل الكتروني بغير الذهاب لمقر الشركه للاستعلام ومن المعروف أن فاتورة التليفون الارضي لابد من سدادها في الوقت المحدد لها حتى لا يتم فرض غرامة مالية على المواطنين لعدم السداد في الوقت المحدد ومن المعروف أنه يمكن السداد عبر الموقع الرسمي لشركة وي ومن خلال مقالنا هذا سوف نوفر لكم كيفية الاستعلام عن تلك الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون

من الممكن الآن أن يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بكل سهولة ويسر بعد اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال الى موقع المصرية للاتصالات من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية كتابة كود المحافظة

الخطوة الثالثة كتابة رقم التليفون الأرضي

الخطوه الاخيره الضغط على أيقونة عرض النتيجة ومن ثم سيتم عرض التفاصيل أمامك.

طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي

في الحقيقة أنه لا بد من أن يتم سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد من جانب الشركة لكي لا يتم فرض غرامة على المواطن، ومن المعروف أنه من الممكن سداد فاتورة التليفون الارضي عن طريق واحدة من الطرق التالية: