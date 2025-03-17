جدول العطل الرسمية في العراق 2025 .. 10 إجازات رسمية أبرزهم إجازة عيد النوروز

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية عن جدول العطل الرسمية في العراق 2025 حيث يبحث الكثير من الطلاب والعاملين في الحكومة العراقية عن الإجازات الرسمية وذلك تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 حيث أعلنت الحكومة العراقية عن جميع الاجازات الرسمية في عام 2025 والتي نكشف عنها خلال السطور التالية.

جدول العطل الرسمية في العراق 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الاخيرة الماضية عن جدول العطل الرسمية في العراق 2025 والتي تم الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة الماضية وذلك تزامنًا مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وإليكم جدول العطل الرسمية في العراق للعام الميلادي الحالي 2025.

عطلة عيد النوروز يوم 21 مارس 2025.

عطلة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 1 شوال وحتى يوم 4 شوال.

عطلة عيد العمال يوم 1 مايو 2025.

عطلة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم 10 إلى 14 ذي الحجة.

عطلة يوم الغدير يوم 18 ذي الحجة.

عطلة رأس السنة الهجرية يوم 1 محرم 1447.

عطلة يوم عاشوراء يوم 10 محرم 1447.

عطلة يوم ذكرى الثورة العراقية يوم 16 يوليو 2025.

عطلة المولد النبوي الشريف يوم 12 ربيع الأول 1447.

العيد الوطني العراقي يوم 3 أكتوبر 2024.

عطلة يوم النصر العراقي يوم 10 ديسمبر 2025.

عطلة عيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر 2025.

موعد العطلة الرسمية القادمة في العراق

بعد التعرف على جدول العطل الرسمية في العراق 2025 حيث انتهت اجازة رأس السنة يوم 1 يناير 2025 وانتهت عطلة عيد الجيش العراقي يوم 6 يناير 2025 وينتظر جميع المواطنين وطلاب المدارس في العراق العطلة الرسمية القادمة وهي عطلة عيد النوروز وذلك يوم 21 مارس 2025.