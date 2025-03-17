احصل على المليون دولار .. الاشتراك عبر رقم مسابقة الحلم 2025 “رسالة هتغير حياتك”

ازدادت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن أرقام مسابقة الحلم للاشتراك في المسابقة وتحقيق الفوز بالمليون دولار والكثير من الجوائز المالية الأخرى لجميع الفائزين في المسابقة ومنها جوائز أسبوعية وشعرية وجوائز أخرى كبرى ومنها سيارات ومنازل، ومقدم هذه القناة الذي تقدم المسابقة هو الإعلامي المشهور مصطفى الآغا على مجموعة قنوات ام بي سي، وسوف نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالمسابقة وطريقة الاشتراك في المسابقة وأرقام التواصل من جميع أنحاء العالم.

رقم مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في المسابقة من أي مكان في العالم عن طريق الأرقام التالية:

الاشتراك في المسابقة من البحرين على رقم: 3636.

رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من السودان: 12136.

للاتصال والمشاركة في مسابقة الحلم من مصر على رقم: 95450 أو 95458.

للاشتراك في مسابقة الحلم من تونس يجب الاتصال على رقم: 85819.

الاتصال والمشاركة في المسابقة من السعودية على رقم: 920002020.

لتحقيق الفوز في المسابقة يجب الاتصال على رقم المغرب: 8888.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الموقع الرسمي للمسابقة وذلك باتباع الخطوات التالية: