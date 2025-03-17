استلم حسابك في ثواني..كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم للمغتربين والسودانيين عبر الاونلاين

لقد أصبح القيام بفتح حساب من خلال الانترنت في بنك الخرطوم من الأمور التي تهم عدد كبير من السودانيين خاصة الأشخاص المغتربة في الخارج كما أن بنك الخرطوم يعتبر من البنوك الهامة والبارزة في دولة السودان ويقوم بتطوير وتحديث جميع خدماته من أجل تلبية كافة احتياجات العملاء ومن ضمن الخدمات المهمة هي تسهيل فتح جميع الحسابات البنكية التي تكون عن بعد وذلك يساهم بشكل كبير في تعزيز الحركة الخاصة بالاستثمار كما يسمح لجميع المغتربين القيام بإجراء جميع المعاملات المالية بطريقة سهلة وبسيطة.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025

هناك مجموعة من الخطوات البسيطة التي يجب أن يتم اتباعها من أجل القيام بفتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني وهي تكون:

في البداية يتم زيارة موقع بنك الخرطوم الالكتروني الرسمي.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة المناسبة من بين اللغات التي تكون متوفرة على الموقع بعد ذلك يتم النقر على اختيار إنشاء حساب جديد وذلك من الصفحة الاساسية.

حتى تبدأ العملية الخاصة بالتسجيل لابد من القيام بكتابة كافة المعلومات والبيانات المحددة مثل العنوان والاسم والبيانات الخاصة بالاتصال.

يجب التأكد من صحة جميع المعلومات.

يتم الموافقة على جميع الأحكام والشروط التي يقوم البنك بتحديدها حتى يتم إجراء فتح الحساب.

يتم توفير كافة الوثائق والمستندات المحددة وذلك مثل الصور الخاصة ببطاقة الرقم القومي.

بعد أن تنتهي جميع الخطوات السابقة سوف يقوم البنك بإرسال رسالة يوجد بها الحساب الجديد.

ما متطلبات وشروط فتح حساب في بنك الخرطوم

حتى تتمكن من فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني في بنك الخرطوم لابد من توافر مجموعة من الشروط الرئيسية وهي تكون:

لابد أن يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 18 عام واذا كان أقل من ذلك فلابد أن يوجد وصي على الطفل.

كما لابد أن يكون الشخص المتقدم لديه جنسية سعودية ويقيم في البلاد.

بالإضافة إلى أنه لابد ان يقوم الشخص المتقدم بتقديم كافة الوثائق والمستندات المطلوبة ويتم تحميلها بطريقة ناجحة عن طريق الموقع.

طريقة تغيير بيانات حسابك في بنك الخرطوم