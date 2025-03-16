هامل للموظفين والمتقاعدين في العراق قبل عيد الفطر “200 تريليون دينار”

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في تصريحات له مؤخرًا، عن أن رواتب الموظفين وكافة التخصيصات التشغيلية مؤمنة بالكامل، مؤكدًا أن موازنة العراق عن العام الماضي بلغت نحو 212 تريليونًا، فيما يتم صرف نحو 156 تريليون دينار عراقي، مشيرًا إلى وجود 90 تريليونًا من الموازنة تم إرسال كرواتب ونحو 40 تريليونًا يتم العمل على تشغيلها داخل مختلف الوزارات والدوائر العاملة في الدولة، ناهبك عن 27 تريليون يتم العمل على استثمارها داخل الدولة.

تأمين رواتب الموظفين وكافة التخصيصات المالية

وأكد العوادي، أن جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل وكذلك كافة المتعلقات المعنية بالحكومة، فيما لا يوجد أي قلق أو خوف حول رواتبهم وكافة المستحقات المالية الخاصة بهم، نظير أن صرف الرواتب تكون في مواعيدها المحددة دون الإخلال بذلك، وحتى يتحصل على المستحقات كافة العاملين في الدوائر والمؤسسات والوزارات الحكومية، من قيمة الموازنة العامة للدولة عن العام الجاري.

إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة المالية في برلمان العراق، إخلاص الدليمي، أنه تم إرسال جداول الموازنة عن الشهرين القادميين، موضحًا بأن قيمة الموزانة 2025 بلغت نحو 216 تريليون دينار عراقي، فيما وزارة المالية العراقية لم تقوم بإرسال جداول الموازنة عن عام 2025 إلى مجلس الوزراء، ناهيك عن أنه من المفترض إرسالها خلال شهر تشرين الأول 2024، وفقًا لما نص عليه قانون الإدارة المالية، ليتم العمل على التصديق عليه قبل العام الجديد 2026.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق، وفقًا لما يأتي:-