5000 دينار غرامة فورية على أصحاب السيارات في الكويت

أعلن قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت، عن إجراءات جديدة ضمن حملات التفتيش المعتمدة داخل الدولة، فيما أن ذلك شمل حملة تفتيشية على محمية وادي الباطن، مؤكدًا أن تطبيق القانون وضبط المخالفين أصحاب السيارات والمركبات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أنه في حالة دخول المحميات البعيدة عن المناطق السكنية يتم مصادرة السيارة وفرض غرامة وعقوبة الحبس التي تصل إلى عام واحد، وغرامة مالية لا تتجاوز الـ 50000 دينار كويتي.

فرض غرامات مالية في الكويت

وحذرت الإدارة كافة المواطنين والمقيمين من الدخول إلى المحميات الطبيعية، من أجل عدم التعرض إلى المساءلة القانونية، على أن يكون ذلك متمثلاً في المحميات البحرية والبرية وكذلك المناطق المسيجة والمنزوعة، حتى أنها تهيب بجميع المواطنين بالالتزام بقانون حماية البيئة رقم 42 لعام 2014، من أجل تفادي الوقوع إلى طائلة المخالفات البيئية داخل دولة الكويت.

عقوبات مالية على مخالفي المركبات

وفي إطار المخالفات المرورية التي يتم فيها فرض عقوبات كبيرة، فإن الإدارة العامة للمرور بالكويت، أكدت بأنه يُعاقب المواطن أو صاحب المركبة في حالة عمل على تلفيات الممتلكات العامة أو الغير، مع عقوبة تصل إلى الحب بمدة لا تتجاوز عن 5 أعوام ولا تقل عن عامين، فيما يتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن 5000 دينار كويتي ولا تقل عن 2000 دينار كويتي، حتى أن ذلك يتضمن إصابة أحد المواطنين أو وفاته في هذه المخالفة، بما يتم سحب رخصة القيادة لمدة عام ولا تتجاوز الـ 3 أعوام في حالة العود للمحكمة.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بالاستعلام عن غرامات المرور في الكويت، وفقًا لما يأتي:-