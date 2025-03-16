" فرصــتك من بيتك" فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين عبر الهــاتف بالرقم الوطني من موقع بنكك الرسمي mobile banking mbok

يعتبر فتح حساب بنك الخرطوم من أقدم وأكبر البنوك في السودان، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. في ظل التطور الرقمي، أصبح بإمكان العملاء فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين بسهولة دون الحاجة لزيارة الفرع، في هذا المقال، سنستعرض الشروط المطلوبة لفتح الحساب والخطوات التي يجب اتباعها لإتمام العملية بنجاح.

الشروط اللازمة فتح حساب بنك الخرطوم

لضمان نجاح عملية فتح الحساب، يجب توفر بعض الشروط الأساسية، وهي:

يجب أن يكون لدى العميل بطاقة قومية سارية المفعول أو جواز سفر مع إثبات الإقامة. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام تقديم فاتورة خدمات كهرباء أو ماء أو أي مستند يثبت العنوان الحالي. للتواصل وإرسال رمز التحقق أثناء عملية التسجيل. قد يطلب البنك إيداع مبلغ أولي، يختلف حسب نوع الحساب.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم أو تحميل تطبيق بنكك من متجر التطبيقات على هاتفك من القائمة الرئيسية، اختر خيار فتح حساب جديد. قم بملء استمارة التسجيل بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية أو جواز السفر. قم برفع صورة واضحة من الهوية الشخصية، إضافة إلى أي مستندات داعمة مثل إثبات السكن. سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الهاتف المُدخل لتأكيد صحة البيانات. بعد التحقق من البيانات، قم بقراءة والموافقة على شروط وأحكام البنك لإتمام العملية. بعد مراجعة الطلب والموافقة عليه، سيتم إرسال تفاصيل الحساب البنكي عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين أصبح من أسهل العمليات بفضل التحول الرقمي، حيث يمكنك إتمامه خلال دقائق قليلة دون الحاجة لزيارة الفرع، بمجرد الحصول على الحساب، يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية مثل التحويلات، دفع الفواتير، والشراء عبر الإنترنت بكل سهولة.