” الديوان “رسمياً : ساعتان مرنتان |مواعيد دوام رمضان في الكويت 2025

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان، على نشر التعميم رقم 3 لسنة 2025 بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك، وقد تضمن التعميم عدداً من النقاط الهامة التي يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الحكومية، وذلك لضمان سير العمل بطريقة منظمة ومرنة خلال الشهر الفضيل، وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنها التعميم فتابعوا معنا.

مواعيد دوام رمضان في الكويت 2025 في الفترة الصباحية

يبدأ الدوام من الساعة 8:30 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، بحيث يمكن للموظف الحضور في أي وقت ضمن هذه الفترة.

يتم تحديد ساعات العمل اليومية بواقع 4 ساعات ونصف الساعة.

يلتزم الموظفون بنظام الدوام المرن طبقاً للقرار رقم 1 لسنة 2024.

مواعيد العمل في الفترة المسائية

تبدأ الفترة المسائية من الساعة 6:45 مساءً مع فترة سماح مدتها 15 دقيقة لبداية الدوام.

يتم تحديد ساعات العمل في الفترة المسائية بـ 4 ساعات ونصف.

يتم إعفاء الموظفات من بصمة الخروج ويسمح لهن بفترة سماح إضافية مدتها 15 دقيقة عند نهاية الدوام.

مواعيد البصمة وتوثيق الحضور

تم تحديد توقيت بصمة إثبات التواجد لموظفي الفترة الصباحية بعد ساعتين من الحضور.

يتم إعفاء موظفي الفترة المسائية من بصمة التواجد والاكتفاء ببصمتي الحضور والانصراف.

المرونة في تحديد مواعيد العمل

يتيح التعميم للجهات الحكومية تحديد مواعيد ثابتة لبداية ونهاية الدوام، وفقاً لإحدى خمس فترات زمنية، أو اختيار توقيت موحد للدوام.

يسمح للجهات الحكومية بتحديد مواعيد خاصة حسب احتياجات العمل، مع إلزام الموظفين بالاختيار من بين الفترات المحددة.

وشدد ديوان الخدمة المدنية على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بهذه التوجيهات لضمان سير العمل بمرونة وكفاءة خلال الشهر الفضيل، وتستمر الاستعدادات لإعلان دفعة جديدة من المرشحين للتوظيف في الفترة القادمة.