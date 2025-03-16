مسابقة دخون الإماراتية رابط dkhoonemirates.com خطوات الاشتراك في برنامج الشيك مسابقة دخون

تُعَدُّ مسابقة دخون الإماراتية لعام 2025 فرصة ذهبية للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والخليج بوجه عام للفوز بجوائز قيّمة ومتنوعة، في هذا الدليل الشامل، سنستعرض كيفية التسجيل في المسابقة، الشروط المطلوبة، والجوائز المتاحة.

خطوات التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2025

للمشاركة في المسابقة، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لشركة دخون الإماراتية: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لشركة دخون الإماراتية للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمسابقة https://dkhoonemirates.com.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول: إذا لم يكن لديك حساب مسبق، قم بإنشاء حساب جديد على الموقع. إذا كان لديك حساب بالفعل، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.

الوصول إلى صفحة المسابقة: بعد تسجيل الدخول، ابحث عن قسم “مسابقة دخون الإماراتية 2025” على الموقع.

ملء نموذج التسجيل: قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وعنوان السكن.

تحميل فاتورة الشراء: يتوجب على المشاركين تحميل نسخة رقمية من فاتورة شراء أحد منتجات شركة دخون الإماراتية كشرط أساسي للمشاركة.

الموافقة على الشروط والأحكام: اقرأ الشروط والأحكام بعناية، ثم وافق عليها لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

الشروط المطلوبة للمشاركة في مسابقة دخون الإماراتية

لضمان أهلية المشاركة، يجب توفر الشروط التالية:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المشارك مواطنًا إماراتيًا ومقيمًا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة المسابقة.

العمر: يجب ألا يقل عمر المشارك عن 18 عامًا عند التسجيل.

شراء منتج من دخون الإماراتية: يتعين على المشارك تقديم فاتورة شراء لأحد منتجات شركة دخون الإماراتية كشرط أساسي للمشاركة.

الجوائز المقدمة في مسابقة دخون الإماراتية 2025

تقدم المسابقة مجموعة من الجوائز القيمة والمتنوعة، والتي تشمل:

سيارات فاخرة: مثل مرسيدس، بنتلي، ورانج روفر.

ساعات فاخرة: مثل ساعات رولكس الأصلية.

جوائز مالية: تصل إلى 10 مليون درهم.

منتجات مجانية: من شركة دخون الإماراتية.

رحلات سياحية: مميزة للفائزين.

أجهزة إلكترونية: مثل أجهزة آيفون.

مواعيد مسابقة دخون الإماراتية والإعلان عن الفائزين

تنطلق المسابقة مع بداية شهر رمضان 2025 وتستمر حتى نهاية الشهر الكريم، يتم الإعلان عن الفائزين يوميًا، مع الكشف عن الجوائز الكبرى في نهاية المسابقة