مسلسل وتقابل حبيب على تردد قناة dmc في هذا الموعد

تصدر مسلسل وتقابل حبيب محركات البحث جوجل، خاصة وأن الحلقة الجديدة اشتعلت بالأحداث المشوقة التي ينتظرها الكثير من المتابعين، نظير دخول ليل في مشكلات وصراعات مع عائلة طليقها، ناهيك عن اندلاع الحرب بينهما، حيث إن المسلسل يتم عرضه يوميًا على قناة dmc وقناة dmc دراما، وسنتعرف معًا على المواعيد التي يتم فيها بث المسلسل خلال السطور التالية.

مسلسل وتقابل حبيب

يتم عرض مسلسل وتقابل حبيب يوميًا على قناة dmc، وذلك في المواعيد المتمثلة في الأتي:-

عرض حلقات مسلسل وتقابل حبيب الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما أن الإعادة تكون الساعة الثالثة إلا ربع صباحًا على قناة dmc.

كذلك فإن الإعادة الثانية توافق الساعة الواحدة ونصف ظهرًا.

حتى أن حلقات مسلسل وتقابل حبيب يتم بثها الساعة السادسة مساءً، بينما الإعادة الساعة الرابعة ونصف صباحًا.

تردد قناة dmc

هناك بعض المعلومات الهامة لكي تقوم باستقبال قناة dmc، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي لقناة dmc “النايل سات”.

فيما أن ترددها الجديد يكون 12092.

نظير أن استقطاب القناة رأسي.

معامل الترميز فهو 27500.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ لقناة dmc ⅚.

تردد قناة dmc عرب سات

ويمكنك متابعة مسلسل وتقابل حبيب على قناة dmc عبر الأقمار الصناعية الأخرى، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-