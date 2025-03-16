“الحــرامـي قلــب بيت عـامـر“ روتانا خليجية شباب البومب 13 Shabab Albomb الحلقة 16 في هذا “المــوعــد“

روتانا خليجية شباب البومب 13 الحلقة 16 تعد من الحلقات الهامة للمشاهدين، حيث يعتبر مسلسل شباب البومب من أبرز الأعمال الكوميدية السعودية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدار مواسمه السابقة، ومع عرض الموسم الثالث عشر في رمضان 2025 يزداد البحث عن تردد قناة روتانا خليجية الناقلة للمسلسل بالإضافة إلى تفاصيل الحلقة السادسة عشرة.

روتانا خليجية شباب البومب 13

لمتابعة مسلسل شباب البومب 13 على قناة روتانا خليجية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11296

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

يعرض المسلسل يوميًا بعد أذان المغرب، مع إعادة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

أحداث الحلقة السادسة عشرة من شباب البومب 13

في الحلقة السادسة عشرة من الموسم الثالث عشر لمسلسل “شباب البومب”، يعود عامر لينضم إلى أصدقائه في جلستهم اليومية، لكن هذه المرة يجتمعون بهدف تحقيق طموحات سعوا لها طويلا، يسعون معًا لإيجاد حلول لمشاكلهم في رحلة مليئة بالتحديات والتطورات، بين الصداقة والطموح، تنكشف أحداث مشوقة تغير مسار حياتهم.

لمتابعة المزيد من الحلقات ومعرفة آخر المستجدات حول المسلسل، ينصح بزيارة الموقع الرسمي لقناة روتانا خليجية او مشاهدتها عبر المنصات الالكترونية.

يستمر مسلسل “شباب البومب” في تقديم محتوى كوميدي هادف يعالج قضايا الشباب والمجتمع السعودي بأسلوب خفيف وممتع، مما يجعله من الأعمال الدرامية المحبوبة في شهر رمضان المبارك ولذلك فهو مفيد وجيد حتى يشاهده جميع أفراد الأسرة.