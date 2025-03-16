دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2025 مستحــب ومستجــاب بإذن الله “اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك“

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2025 وأفضاله يعتبر من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها، حيث يعد شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله بالدعاء والعبادة فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ومع دخول اليوم السادس عشر من رمضان 1446 هـ (2025 م)، يسعى المسلمون للإكثار من الأدعية المستجابة في هذا الشهر الفضيل.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان

ورد في بعض الكتب والأثر أن من الأدعية المستحب ترديدها في هذا اليوم المبارك:

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك، بإحسانك يا غاية الطالبين.

فضل الدعاء في اليوم السادس عشر من رمضان

تحقيق القرب من الله: الدعاء في رمضان له فضل عظيم، خاصة في العشر الوسط التي يرجى فيها المغفرة.

العتق من النار: يقترب العبد بالدعاء من رحمة الله، ويكون سببًا للنجاة من العذاب.

استجابة الدعوات: يُستحب الإلحاح في الدعاء، خاصة عند الإفطار، حيث تكون الدعوات مستجابة بإذن الله.

أدعية أخرى مستحبة في هذا اليوم

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لي ذنوبي، وتقبل صيامي وقيامي.

اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

أفضل الأوقات للدعاء في رمضان