هــااام ورسميــاً.. جدول اختبارات الصف الثالث الثانوي اليمن علمي وأدبي والتاسع 2024/2025 وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن جدول اختبارات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025 للشعبتين العلمية والأدبية، تهدف الوزارة من خلال هذا الإعلان إلى توفير الوقت الكافي للطلاب للتحضير الجيد للاختبارات النهائية.
جدول اختبارات الصف الثالث الثانوي 2025 اليمن
أعلنت وزارة التربية اليمنية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية للقسم علمي والذي جاء كالتالي:
- بداية الاختبارات: من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم السبت 5/4/ 2025.
- مدة الاختبارات: تستمر الاختبارات حتى يوم الأربعاء الموافق 23 /4/ 2025.
جدول امتحانات الشهادة الثانوية اليمن 2024/2025 للقسم أدبي
بينما كما أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن للقسم أدبي جاء كالتالي:
- بداية الامتحانات ستكون يوم السبت الموافق 5/4/2025 بمادة القرآن الكريم.
- كما تنتهي الامتحانات يوم الأثنين الموافق 21/4/2025 بمادة التربية الاسلامية.
جدول اختبارات الشهادة الأساسية( الصف التاسع)
كما أعلنت وزارة التربية اليمنية عن جدول الاختبارات العامة للشهادة الاساسية وهي التاسع 2024/2025 والذي جاء كما يلي:
- تبدأ الامتحانات يوم 6/4/2025 بمادة القرآن الكريم.
- بينما تنتهي يوم 20/4/2025 بمادة العلوم.
إرشادات هامة للطلاب
هناك بعض النصائح والتعليمات التي لابد على الطلاب من أخذها في الاعتبار قبل خوض الامتحانات:
- التحضير الجيد: ينصح الطلاب ببدء المراجعة المبكرة لجميع المواد وفقًا للجدول المعلن لضمان تغطية شاملة للمناهج.
- الالتزام بالمواعيد: يجب على الطلاب الالتزام بمواعيد الامتحانات والحضور إلى مراكز الاختبار قبل الوقت المحدد لتفادي أي تأخير.
- التأكد من المستلزمات: التأكد من إحضار جميع الأدوات المطلوبة لكل مادة، مثل الأقلام، الآلة الحاسبة، وأي مستلزمات أخرى.
- الالتزام بالتعليمات: الالتزام بتعليمات المراقبين داخل قاعة الامتحان والتأكد من كتابة البيانات الشخصية بشكل صحيح على ورقة الإجابة.