هتموت من الضحك .. اسم ضحية رامز جلال ليوم 16 رمضان في برنامج رامز ايلون مصر

من هو ضحية رامز جلال ليوم 16 رمضان؟ يتساءل العديد من المواطنين عن ضحية رامز جلال ليوم 16 رمضان، والذي يعتبر من أكثر البرامج المختلفة التي تم عرضها على الأطلاق في هذا الموسم الرمضاني، وقد يعتبر أيضا انه من أكثر البرامج الخاصة بالمقالب، الذي نال نسبة مشاهدة عالية وعمليات بحث كبيرة جدًا، في العديد من الإمكان المختلفة بالدول العربية على الأطلاق.

ضحية رامز جلال ليوم 16 رمضان

يتساءل العديد من المشاهدين عن ضحية رامز جلال ليوم 16 رمضان، والذي يعتبر من أكثر البرامج التي نالت أعجاب كبير جدًا للعديد من المشاهدين في الموسم الرمضاني الحالي، كما أيضا بدأت عمليات التخمين بشكل كبير، والذي ارتفعت على منصات التواصل الاجتماعي، بين الفنانة فيفي عبدة وبين الفنانة دينا رفاف والتي يعتبر عليهم نسبة بحث عالية جدًا، والتي زادت من بعد إعلان البرنامج في المرة الأولى، لكن لم يتم تحديد أي فنان أو لاعب كرة حتى ألان حول وجودة بشكل مؤكد في حلقة يوم 16 رمضان.

رامز ايلون مصر

يعتبر برنامج رامز ايلون مصر من اكبر البرامج المذاعة على قناة أم بي سي مصر، وهذا الأمر يعود إلى الفكرة المختلفة التي توصل لها الفنان العالمي رامز جلال، بالإضافة إلى انه أيضا قام باستخدام العديد من أجهزة الذكاء الاصطناعي، والذي اضاف من خلالها تجربة جديدة واندهاش مذهل للعديد من المشاهدين في الموسم الرمضاني الحالي، لذلك يعتبر أن هذا البرنامج هو الأفضل ولذلك نال نسبة مشاهدة عالية جدًا.