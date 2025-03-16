في هذا التاريخ .. رسميًا الإعلان عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025

متى يتم موعد تطبيق التوقيت الصيفي؟ من هم الأسئلة التي يبحث عنها المواطنين في جمهورية مصر العربية هي موعد تطبيق التوقيت الصيفي، والذي سوف يتم فيه اختلاف الساعة، واعتماد هذا الأمر بشكل رسمي في العديد من الجهات المختصة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ولذلك يجب على العديد من المواطنين الالتزام الرسمي بها من اجل الوصول إلى الموعد الصحيح المعتمد.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي

قد يتساءل العديد من المواطنين بداخل جمهورية مصر العربية عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، والذي يعتبر من أكثر الأمور التي تشغل أذهانهم في هذه الفترة، وذلك لاختلاف المواعيد التي سوف يتم اعتمادها بشكل رسمي بداخل الجمهورية، فسوف أوضحت الجهات المختصة على أن الموعد المؤكد تطبيق التوقيت الصيفي هو أخر جمعة من شهر ابريل المقبل، والتي سوف تكون اليوم الخامس والعشرون من الشهر لعام 2025، وعلى أن بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة فقط، وسوف يتم اعتماد هذا الموعد بشكل رسمي في كافة الجهات المختصة بداخل جمهورية مصر العربية.

عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي

قد أوضحت الجهات المصرية المختصة بأنه سوف يتم العودة مرة أخرى بالعمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك من خلال تأكيدها يوم الجمعة الأخيرة من شهر ابريل القادم، وهذا الآجر قد تم عودته مرة أخرى بعد توقف هذا النظام لمدة تصل إلى 7 سنوات، وأشارت الجهات المختصة بان هذا القرار سوف يتم مساعدة المواطنين في الخروج إلى أعمالهم بعد الشروق بدلا من خروجهم بعد صلاة الفجر مباشرة، لهذا الأمر أوضحت الوزارة المختصة، بان ذلك الأمر سوف يتم اعتماده بشكل رسمي بعد الإعلان عليه في جميع القنوات الإذاعية المختلفة