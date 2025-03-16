الموارد البشرية تكشف عن مده اجازه عيد الفطر 1446 للموظفين في المملكة

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار السعودية
الموارد البشرية تكشف عن مده اجازه عيد الفطر 1446 للموظفين في المملكة

ازدادت عمليات البحث من آلاف المواطنين عن موعد إجازة عيد الفطر وكم يوم للإجازة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، ووفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية فإنه تم تحديد خلال شهر شوال وسوف يكون أول أيام العيد المبارك يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة.

مده اجازه عيد الفطر 1446

أشارت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك يكون يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025 وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية وينتهي العيد يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025، وهذه الإجازة تمنح لجميع الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي والشركات والمدارس وجميع العاملين في الدولة للاستمتاع بأجواء العيد والاحتفالات مع الأقارب والأصدقاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الإجازة من قِبل الجهات المختصة الحكومية خلال الأيام المقبلة مع إمكانية منح بعض القطاعات إجازة إضافية وفقًا لطبيعة العمل ومتطلبات الجهات المختلفة.

موعد عيد الفطر المبارك 2025 فلكيًا 

أكد معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيأتي مباشرًة بعد حدوث الاقتران وذلك يوم السبت الموافق 29 رمضان 2025 وفي تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتشير التقديرات الفلكية إلى أن يوم الاثنين الموافق 31 مارس 2025 سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 2 أبريل 2025 وهذا يعني أن شهر رمضان المبارك هذا العام يكون يوم 29 يوم فقط.

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فريق عمل البديل

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