أقل سعر وأعلى عائد شهري .. شهادات بنك مصر 2025 منافسة لجميع البنوك

يبحث الكثير من الأشخاص عن الشهادات المطروحة في بنك مصر بعائد سنوي أو ربع سنوي أو شهري سواء متغير أو ثابت وخصائص هذه الشهادات بجميع الفروع، كما أن شهادات بنك مصر تتمتع بأعلى قيمة فائدة شهريا سواء الشهادات التي تكون بالعملة الأجنبية أو العملة المصرية.

شهادات بنك مصر 2025

توجد شهادات مختلفة في بنك مصر وبخصائص مختلفة لكل شهادة، وهذه الخصائص تتمثل في الآتي:

مواصفات شهادة القمة في بنك مصر

توجد العديد من المواصفات التي تتميز بها شهادة القمة في بنك مصر عن غيرها من باقي الشهادات الأخرى وهذه المواصفات تكون كالآتي

مدة شهادة القمة في بنك مصر هي ثلاثة سنوات.

يتم صرف عائد شهادة بنك مصر شهريا بفائدة تصل إلى 21,5٪.

تبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

خصائص شهادة ابن مصر في بنك مصر

توجد العديد من الخصائص المميزة التي تتميز بها شهادة ابن مصر في بنك مصر وهذه الخصائص يمكن أن تتمثل في الآتي

صرف الفائدة الخاصة بهذه الشهادة تكون شهريا.

الفائدة الخاصة بها متغيرة لمدة ثلاثة سنوات حيث تكون في السنة الأولى 26٪ للعائد الشهري و27٪ للعائد ربع سنوي و30٪ للعائد السنوي

في السنة الثانية تكون قيمة العائد 22,5٪ للعائد الشهري ة23٪ للعائد ربع سنوي و25٪ للعائد السنوي.

في السنة الثالثة يتم منح فائدة تصل إلى 19٪ للعائد الشهري و19٪ للعائد ربع سنوي و20٪ للعائد السنوي.

مواصفات شهادة طلعت حرب

توجد العديد من الخصائص التي تتمتع بها شهادة طلعت حرب في بنك مصر وهذه المواصفات يمكن أن تتمثل في الآتي