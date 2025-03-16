بداية العد التنازلي .. كم يوم باقي على العيد في مصر والدول العربية 2025

ينتظر جميع المسلمين من جميع أنحاء العالم موعد عيد الفطر المبارك ويتساءلون عن كم يوم باقي على العيد من أجل قضاء إجازة سعيدة وزيارة الأقارب والأصدقاء والذهاب للتنزه، كما تقام العديد من العادات والتقاليد الأخرى في مثل ذلك اليوم، وقد تستمر إجازة العيد ثلاثة أيام متواصلة.
كم يوم باقي على العيد
توجد عدد أيام محددة على إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يكون الموعد الخاص به هو:
- متبقي على عيد الفطر المبارك هذا العام 14 يوم
- موعد عيد الفطر المبارك يكون يوم الأحد الموافق 30 من مارس.
- تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأحد الموافق 30 من مارس وتستمر لمدة ثلاثة أيام على أن تنتهي يوم 1 من ابريل.
مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر
تم الإعلان عن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر بداية من العام الجديد 2025، وهذه الإجازات تتمثل في الآتي:
- يوم الإثنين 31 مارس موعد إجازة عيد الفطر المبارك في مصر.
- يوم الإثنين 21 من أبريل موعد إجازة الاحتفال بشم النسيم
- يوم الجمعة 25 من أبريل موعد إجازة عيد تحرير سيناء.
- يوم الخميس 1 من مايو موعد إجازة عيد العمال.
- يوم الجمعة 6 يونيو موعد إجازة وقفة عرفات.
- يوم السبت 7 يونيو موعد إجازة عيد الأضحى.
- يوم الجمعة 27 يونيو موعد إجازة رأس السنة الهجرية.
- يوم الإثنين 30 يونيو موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.
- يوم الأربعاء 23 يوليو موعد إجازة ثورة 23 يوليو.
- يوم السبت 6 من سبتمبر موعد إجازة المولد النبوي
- يوم الإثنين 6 أكتوبر موعد إجازة حرب أكتوبر 1973.