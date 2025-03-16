“بخطوات مفيش أسهل منها” فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني عبر bankofkhartoum

أعلن بنك الخرطوم عن خدمة جديدة الكترونية مميزة لكل عملائها من داخل وخارج السودان، حيث سيكون بإمكان الجميع فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم القومي، وهذا يسهل على المواطنين والمقيمين فتح الحسابات البنكية بكل سهولة من أي مكان دون الحاجة لزيارة الفرع، وهذا الخدمة من الخدمات الإلكترونية المميزة جداً المقدمة من قبل البنك مؤخراً، مما يجعلها توفر الوقت والجهد على المواطنين وخاصة المقيمين خارج البلاد، وخلال هذا المقال سوف نوافيك كافة التفاصيل التي تتعلق بفتح حساب بنكي في بنك الخرطوم والشروط الخاصة بها.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025

حتى يمكنكم الحصول على خدمة فتح حساب بنكي أون لاين بكل سهولة من بنك الخرطوم لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

في بداية الأمر يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم عبر شبكة الانترنت.

يجب اختيار اللغو التي ترغب فيها “العربية أو الإنجليزية”.

اختيار أيقونة “فتح حساب جديد”.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

يتم رفع الوثائق والمستندات المطلوبة ومنها “بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر”.

النقر على زر “إرسال الطلب”.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم

يجب توافر الشروط المعلنة من قبل البنك في الراغبين فتح حساب بنك الخرطوم لضمان قبول الطلب، والشروط تتمثل في التالي: