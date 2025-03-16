قصة كوميديا وأهداء على روح والديها .. مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور 2025

فريق عمل البديل تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
قصة كوميديا وأهداء على روح والديها .. مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور 2025

ينتظر عشاق محبي النجمة دنيا سمير غانم مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور في منتصف شهر رمضان المبارك هذا العام ضمن مسلسلات دراما 2025، وقد يعرض تلك المسلسل على قناة أون في المواعيد المحددة له وتدور أحداث المسلسل حول المرأة المطلقة التي تواجه الكثير من المتاعب في حياتها.

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور 2025

يوجد موعد محدد يتم فيه عرض مسلسل عايشة الدور بطولة الفنانة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا الموعد هو:

  • يتم عرض مسلسل عايشة الدور بطولة الفنانة دنيا سمير غانم بدء من يوم السبت الموافق 15 من رمضان 
  • يتم عرض المسلسل عبر قناة أون في تمام الساعة السادسة وخمسة مساء والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة الثالثة إلا ربع صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

قصة مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم 

تدور أحداث مسلسل عايشة الدور بطولة الفنانة دنيا سمير غانم حول الآتي 

  • تدور قصة مسلسل عايشة الدور حول أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها.
  • تعيش دنيا سمير غانم في المسلسل قصة مليئة بالتحديات والبحث عن فرصة للحياة من جديد بعد أن اتاحت أمامها الفرصة من أجل العودة إلى الجامعة واستكمال العملية التعليمية في المجال الذي تفضله.
  • المسلسل بطولة الفنانة دنيا سمير غانم واسماء ابراهيم ومحمد كيلاني ورحاب الجمل وأميرة الديب وفدوى عابد وأحمد فاضل.
  • المسلسل من إنتاج محمد أحمد السبكي ومن تأليف كريم يوسف واحمد الجندي ومن إخراج أحمد الجندي.
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فريق عمل البديل

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