قصة كوميديا وأهداء على روح والديها .. مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور 2025

ينتظر عشاق محبي النجمة دنيا سمير غانم مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور في منتصف شهر رمضان المبارك هذا العام ضمن مسلسلات دراما 2025، وقد يعرض تلك المسلسل على قناة أون في المواعيد المحددة له وتدور أحداث المسلسل حول المرأة المطلقة التي تواجه الكثير من المتاعب في حياتها.

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور 2025

يوجد موعد محدد يتم فيه عرض مسلسل عايشة الدور بطولة الفنانة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا الموعد هو:

يتم عرض مسلسل عايشة الدور بطولة الفنانة دنيا سمير غانم بدء من يوم السبت الموافق 15 من رمضان

يتم عرض المسلسل عبر قناة أون في تمام الساعة السادسة وخمسة مساء والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة الثالثة إلا ربع صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

قصة مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم

تدور أحداث مسلسل عايشة الدور بطولة الفنانة دنيا سمير غانم حول الآتي