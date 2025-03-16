خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع

كشف بنك الخرطوم بالسودان عن أتاحه خدمة فتح حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم مما يعمل علي تسهيل تقديم كافه الخدمات البنكية للمواطنين سواء كانوا مقيمين بالبلاد أ م مغتربين، وفقا للظروف العسيرة التي تمر بها البلاد مما سبب في وقف حركة العديد من الخدمات البنكية للمواطنين المغتربين والذين يريدون إرسال حوالات عبر بنك الخرطوم، كان لهذه الخدمة اثر إدخال الفرح والسرور علي هؤلاء المواطنين، علما بأنه عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنوضح لكم التفاصيل في السطور الآتية.

آلية فتح حساب في بنك الخرطوم آون لاين 2025

من خلال اتباع هذه الخطوات التالية يتاح لجميع المواطنين الحاملين للجنسية السودانية فتح حساب بنكي آون لاين في بنك الخرطوم:

الخطوة الأولي: زيارة الموقع الرسمي ببنك الخرطوم عبر الإنترنت.

الخطوة الثانية: ثم قم بالضغط علي خانة الخدمات المصرفية.

الخطوة الثالثة: يتطلب منك تحديد الخدمة الذي تريدها، انقر علي أيقونة فتح حساب بنكي اون لاين.

الخطوة الرابعة: قم بإنشاء حساب بنكي من خلال كتابه اسم المستخدم، كلمة المرور.

الخطوة الخامسة: اكتب جميع البيانات، قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة، الموافقة علي جميع الشروط والأحكام.

أخيرا: انقر علي زر إرسال الطلب.

شروط أساسية من اجل فتح حساب مصرفي آون لاين في بنك الخرطوم 2025

يجب علي جميع المواطنين الذين يريدون فتح حساب بنكي آون لاين أن تتوافر بهم عدة شروط من أهمها: