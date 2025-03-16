لجميع الموظفين في القطاع الخاص والحكومي .. إجازة عيد الفطر 2025 كم يوم؟

يود الكثير من العاملين في القطاع الخاص والحكومي معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام في مصر بعد قرب الانتهاء من شهر رمضان المبارك، وخاصة أن هذه المناسبة هي التي تجمع الأقارب والعائلات والأصدقاء وقضاء وقت سعيد، وقد يتم تحديد موعد عيد الفطر بدقة بناء على رؤية هلال شهر شوال خلال تلك الشهر الحالي.

إجازة عيد الفطر

تم الكشف عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام من أجل الاستعداد لها وزيارة الأهل والأصدقاء، وهذا الموعد هو:

بحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن يتم الانتهاء من شهر رمضان المبارك الحالي في يوم الأحد الموافق 30 من مارس.

يتم على هذا الأساس تحديد موعد عيد الفطر الذي من المتوقع أن يكون يوم الإثنين الموافق 31 من نفس الشهر.

سوء يتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك بدقة بناء على رؤية هلال شهر شوال.

تم التأكيد أن هلال شهر شوال سوء يظهر في سماء مصر في يوم السبت الموافق 29 من مارس الحالي وهو ما يثبت بداية الشهر الجديد.

عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك

تم تحديد عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام من أجل الاستعداد له من قبل العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهذه الأيام هي: