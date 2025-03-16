مواعيد مسلسلات قناة on e الرمضانية الجديدة 2025 “جودة عالية ومسلسلات مشوقة” .. سلي صيامك

يود الكثير من الأشخاص معرفة تردد قناة on e من أجل تحميلها وضبطها على الرسيفر ومشاهدة المسلسلات الجديدة التي يتم عرضها على هذه القناة كما يمكن ضبطها على الرسيفر عن طريق استخدام ريموت الكنترول وإضافتها مع باقي القنوات الفضائية الدرامية الأخرى.

مسلسلات قناة on e

توجد العديد من المسلسلات الرمضانية التي يتم عرضها على قناة اون، ومن أشهر هذه المسلسلات ما يلي:

مسلسل كامل العدد يعرض في امان الساعة السادسة مساء.

مسلسل النص في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء.

مسلسل ولاد الشمس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

تردد قناة on e

يوجد تردد خاص بقناة أون tv على القمر الصناعي نايل سات يمكن من خلاله تنزيل القناة على الرسيفر مع باقي القنوات الدرامية وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 11862.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون ⅚.

معامل الاستقطاب أفقي

طريقة ضبط قناة أون على الرسيفر

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضبط قناة أون على الرسيفر لمتابعة أحدث المسلسلات التي يتم عرضها على هذه القناة وهذه الخطوات تكون كالآتي: