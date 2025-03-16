خطوات تنزيل تردد قناة dmc الجديدة .. الحلقة الـ 17 من مسلسل وتقابل حبيب

تعد قناة dmc من أشهر القنوات التي يتابعها الكثير من الأشخاص وخاصة في شهر رمضان المبارك من أجل متابعة المسلسلات والبرامج الرمضانية، حيث أنها ترضي جميع الاذواق وأصبحت تتصدر محركات البحث، لذلك يود الكثير معرفة التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات ومشاهدة المسلسلات الحصرية.

تردد قناة dmc

يمكن ضبط قناة دي ام سي على القمر الصناعي نايل سات من أجل مشاهدة المسلسلات والبرامج الرمضانية على الرسيفر، وهذا التردد هو:

تردد القناة 12092.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚,.

معدل الاستقطاب رأسي.

جودة القناة hd

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة dmc على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة dmc على القمر الصناعي عرب سات من أجل مشاهدة المسلسلات الرمضانية بجودة عالية، وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 12073.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة hd.

طريقة ضبط قناة dmc على الرسيفر

لضبط تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من أجل مشاهدة المسلسلات الرمضانية والبرامج التي تعرض في رمضان، فيجب اتباع الخطوات الآتية: