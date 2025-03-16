باقي كم يوم على تبكير ‎موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025 “هنــــــــــــــــا”

يود الكثير من الأشخاص وخاصة العاملين معرفة موعد صرف معاشات شهر أبريل لهذا العام وحقيقة تبكير الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك، لذلك أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاش ذلك الشهر بالزيادة الجديدة المقررة ورفع الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة.

‎موعد صرف معاشات شهر ابريل 2025

يوجد موعد محدد يتم فيه صرف معاش شهر أبريل لهذا العام بعد انتشار تساؤلات حول تبكير موعد الصرف وهذا الموعد هو

لم يتم إصدار أي قرار رسمي من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن تبكير موعد صرف معاشات شهر إبريل قبل عيد الفطر المبارك.

كما أن من المقرر أن يتم صرف المعاش في أول أيام الشهر المقبل لأكثر من 13 مليون مستفيد.

طريقة الاستعلام عن معاش شهر أبريل

هناك بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن معاش شهر أبريل هذا العام بالزيادة الجديدة وقيمته وهذه الخطوات تكون كالآتي