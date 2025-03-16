“رعــب وخــوف طــول اليــوم“ مسلسل الجنة الحلقة الاخيره 16 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة الشرقية

مسلسل الجنة الحلقة الاخيره تعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المشاهدين، حيث يعتبر مسلسل الجنة العراقي من أبرز الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان 2025، حيث قدم تجربة فريدة في مجال الرعب النفسي مما جعله محط أنظار المشاهدين في العراق والعالم العربي.

مسلسل الجنة الحلقة الاخيره

في الحلقة الأخيرة مسلسل الجنة تصل الأحداث إلى ذروتها مع تصاعد التوتر بين أفراد العائلة المقيمة في المنزل القديم، تتكشف الأسرار الدفينة وتظهر القوى الخفية التي كانت تتحكم في مصائرهم، يواجه الأبطال تحديات مصيرية حيث يقفون أمام خيارات صعبة بين الاستسلام للقوى الشريرة أو التضحية من أجل إنقاذ أحبائهم، تنتهي الحلقة بنهاية مفتوحة تترك المشاهدين في حالة من الدهشة والتساؤل حول مصير الشخصيات، مما يفتح الباب أمام احتمال وجود جزء ثاني للمسلسل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل الجنة

عرض مسلسل الجنة حصريًا على قناة “الشرقية” العراقية خلال شهر رمضان 2025، لمتابعة القناة بجودة عالية يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 10891

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر حلقات المسلسل على قناة الشرقية الرسمية على منصة يوتيوب، مما يتيح للمشاهدين فرصة متابعة الحلقات في أي وقت يناسبهم.

قصة مسلسل الجنة

الجنة هو أول مسلسل رعب عراقي من نوعه، يجمع بين عناصر الرعب النفسي والتشويق والإثارة في قالب درامي مبتكر، تدور أحداثه حول عائلة تنتقل للعيش في منزل قديم يحمل في جدرانه أسرارًا غامضة، وسرعان ما يواجه أفراد العائلة ظواهر خارقة وأحداثًا مرعبة تقلب حياتهم رأسًا على عقب، يضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الدراما العراقية، منهم مروة بدران، حسين حافظ، حافظ لعيبي، طيبة غسان، محمد سمير، الطفلة رزان، وسناء عبد الرحمن.