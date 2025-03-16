“أبو عـامر فضفض بالذكريات” أحداث كوميدية ممتعة في الحلقة 16 مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية على ترددها الجديد.. لا تفوتها

يعد مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية من أكثر الأعمال الخليجية شعبية بين الشباب، إذ استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أول مواسمه، ليستمر في تقديم محتوى يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، ومع دخول الموسم الثالث عشر، يترقب الجمهور المزيد من الحلقات المشوقة التي تتناول قضايا معاصرة بطرح خفيف ومميز.

شباب البومب 13

يستمر شباب البومب 13 روتانا خليجية في استعراض مواقف يومية من حياة الشباب في المجتمعات الخليجية، حيث يتناول قضايا مثل التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي، والظواهر الاجتماعية المختلفة بأسلوب كوميدي ممتع، ويتميز المسلسل بطرح موضوعات تهم الفئة الشابة، مع التركيز على التحديات التي تواجههم بأسلوب قريب إلى الواقع.

شباب البومب 13 روتانا خليجية

يحافظ مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية على طاقمه الرئيسي الذي أصبح مألوفا لدى الجمهور، مع انضمام بعض الوجوه الجديدة التي تضيف لمسات مميزة إلى الأحداث. من بين الأسماء البارزة:

فيصل العيسى في دور البطولة، وهو النجم الذي ارتبط اسمه بالمسلسل منذ بدايته.

مهند الجميلي الذي يضفي روح الفكاهة بأسلوبه المميز.

سلمان المقيطيب الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في نجاح المسلسل.

بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم الشباب وضيوف الشرف الذين يضيفون حيوية إلى الحلقات.

تردد قناة روتانا خليجية

يستمر شباب البومب 13 في حصد شعبية واسعة، مقدما محتوى يعكس واقع الشباب بأسلوب مسلي ومؤثر في الوقت ذاته، ولعشاق المسلسل، يمكن متابعة الحلقات عبر قناة روتانا خليجية من خلال التردد التالي: