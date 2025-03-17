طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع الان في ثواني

يعتبر بنك الخرطوم من أبرز وأعرق البنوك العراقية التي تقدم الكثير من الخدمات المصرفية المختلفة أمام العملاء الجدد، فيما أن أخر خدمة قام البنك بإطلاقها تضمن فتح حساب بنكي عن بُعد دون الذهاب إلى الفرع، وهو يوفر على العملاء الوقت والجهد المعني بفتح الحساب، وإنهاء كافة الخدمات المصرفية من تحويل أموال وغير من الخدمات والمعاملات المالية الأخرى.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

جاءت أبرز الخطوات الخاصة بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون الذهاب إلى مقر الفرع، وفقًا لما يأتي:-

قم بالانتقال إلى موقع بنك الخرطوم في البداية.

ثم يتم بعدها النقر على “فتح حساب جديد”.

ليتم على إثرا ذلك ملء نموذج طلب فتح حساب بنك الخرطوم من الاسم والرقم الوطني ورقم الهاتف.

رفع الوثائق المعنية بطلب فتح حساب بنكي الخرطوم ومن بينها الهوية الوطنية وجواز السفر وغيرها من المستندات الأخرى.

يُرجى التحقق من صحة المعلومات والمستندات التي قمت بإدخالها.

مع النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

بحيث تتلقى رسالة بنجاح فتح الحساب البنكي عن بُعد.

ما هي شروط فتح الحساب في بنك الخرطوم؟

أما عن الشروط الواجب اتباعها لكي تقوم بفتح الحساب البنكي داخل بنك الخرطوم، فعليك اتباع الأتي:-