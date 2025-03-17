هنا لينك استخراج أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة اليمنية 2025 عبر الإدارة العامة للاختبارات باليمن

الآن يرغب العديد من الطلاب والطالبات في الثانوية العامة اليمنية سواء كان قسم علمي أو أدبي التعرف على طريقة استخراج نتائج أرقام الجلوس او رقم المقعد في دولة اليمن عند ظهورها من قبل وزارة التعليم اليمنية حيث أتاحت الدولة الإدارة العامة للاختبارات من أجل معرفة رقم المقعد الخاص بالطالب أو الطالبة بكل سهولة من خلال الاستعلام عن الرقم الخاص بالامتحانات للثانوية العامة في اليمن من خلال الإدارة العامة للاختبارات لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن رقم الجلوس بالمقال من أجل أداء الاختبارات في الثانوية العامة اليمنية.

لينك استخراج أرقام الجلوس الثانوية العامة اليمنية 2025

وضحت وزارة التعليم اليمنية بأن يمكن استخراج أرقام الجلوس الثانوية العامة اليمنية 2025 عن طريق الإدارة العامة للاختبارات عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مقر تابع للوزارة أو الذهاب إلى المدرسة سواء كان الطالب في قسم العلمي أو الأدبي في الثانوية العامة اليمنية لذلك سوف نوضح للجميع طريقة استخراج أرقام الجلوس الثانوية العامة اليمنية 2025 كما يلي:

عليك الدخول إلى الإدارة العامة للاختبارات في اليمن الموقع الرسمي لها.

ثم بعد ذلك التوجه إلى الدخول على خدمه الاستعلام عن ارقام الجلوس الخاصة بالطلاب والطالبات سواء قسم علمي أو أدبي في الثانوية العامة اليمنية.

بعد ذلك تسجيل كافة بيانات الطالب وكتابة أسم الطالب بالكامل مع كتابة القسم الخاص بي.

كذلك كافة البيانات المطلوبة ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام عن رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة

وسوف يظهر لك رقمك الخاص بك من الأدارة العامة للاختبارات بدون الذهاب إلى المدرسة

أخبار اختيارات الثانوية العامة اليمنية 2025

وضحت الوزارة بأن موعد الإختبارات بالنسبة للثانوية العامة اليمنية سوف تكون في يوم 13 من شهر أبريل لعام 2025 أي بعد عيد الفطر المبارك لعام 1446ه‍ لذلك يجب أن يستعد أغلب الطلاب والطالبات من أجل اداء امتحانات الصف التاسع أو الثانوية العامة اليمنية لهذه العام 2025.