هتدفع كام السنة دي؟ .. قيمة زكاة الفطر 2025 للفرد في مصر

تزامنا مع نهاية شهر رمضان المبارك أعلنت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام للفرد الواحد في مصر، وقد تعتبر هذه الزكاة من أهم الشعائر الإسلامية الإسلامية التي يحرص عليها المسلمين من أجل أداءها لتطهير النفس وتلبية احتياجات الفقراء في هذه الأيام.

قيمة زكاة الفطر 2025 للفرد في مصر

تم تحديد قيمة زكاة الفطر هذا العام للفرد الواحد في مصر من قبل الدكتور محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة وهذه القيمة تتمثل في الآتي:

الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر هذا العام وهي 35 جنيه عن كل فرد.

تم تحديد هذه القيمة من قبل الدكتور محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

يمكن زيادة قيمة الحد الأدنى للزكاة بالنسبة للفرد الواحد، ولكن دون إلزام الآخرين بمبلغ معين يتجاوز قيمة الحد الأدنى.

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر

تم تحديد عدة أشخاص لا يحق لهم إخراج الزكاة في عيد الفطر المبارك، وهذه الأشخاص تتمثل في الآتي