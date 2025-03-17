تردد قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة أطفال من أروع القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا في الآونة الأخيرة بتقديمها إلى العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية الأكثر من مميزة، ناهيك عن الأغاني والأناشيد الدينية التي يتم بثها على مدار اليوم، فيما أن المحتوى المقدم يُعزز ثقافة الطفل بشكل كبير، وتنمية مهارات الصغار والقيم الإيجابية لديهم، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال الأول

هناك بعض المعلومات الهامة لكي تقوم باستقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة يكون النايل سات.

ترددها 11430.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تحديث تردد قناة وناسة الثاني

أما عن البيانات المعنية بتحديث تردد قناة وناسة الثاني، فجاءت وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

تردد القناة يكون 11270.

استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

خطوات تثبيت قناة وناسة

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفل على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-