العراق يُعلن بيان عاجل لجميع المستفيدين في برنامج الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في بيان لها اليوم الإثنين الموافق 17 من شهر مارس 2025 عن استرداد 5 مليارات دينار عراقي من كافة المتجاوزين لحصولهم على دعم الرعاية الاجتماعية، ليؤكد حسن خوام، المتحدث بأسم الوزارة، أن عدد الذين خالفوا إعاناتهم منذ تشكيل الحكومة الحالية، مضيفًا أن قيمة الإستيراد الخاصة بهذا البرنامج إلى 310 ألاف متجاوز من المسجلين في البرنامج، وفي السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل المعنية بهذا الموضوع.

قيمة استرداد من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

وأكد المتحدث الرسمي بأسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن قيمة المبالغ المستردة لصالح صندوق الحماية الاجتماعية وصلت إلى 140 مليار دينار عراقي، فيما تم قيمة المنحة التي تم استيردادها لـ 180 مليار دينار تم تقسيطها على مدى 10 سنوات وفقًا للنظام الإلكتروني، بالإضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في إطار اختيار المستحقين للحصول على الدعم المادي دون أي تجاوزات من قبل المتقدمين.

عملية الإسترداد في برنامج الرعاية الاجتماعية

وأضاف “خوام” أن عملية الإسترداد المعنية ببرنامج الرعاية الاجتماعية، يكون من قبل نظام الدفع الإلكتروني، فيما تم استرجاع نحو 30 مليار دينار عراقي على مدار عام 2024، ومع بداية عام 2025 تم العمل على استرداد نحو 5 مليارات دينار عراقي من خلال النظام ذاته، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية تسعى لدعم كافة المواطنين المستحقين، التي ينطبق عليهم كافة الشروط والضوابط المفروضة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.