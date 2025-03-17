فرح أطفالك.. أحدث تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

أصبحت قناة وناسة من اكتر القنوات التي يبحث الآباء والأمهات عن ترددها الجديد 2025، وذلك بسبب ما تقدمه قناة وناسة من محتوى ترفيهي وتعليمي متميز وأمن على الأطفال، مثل أغنية لولو بتحب ماما، وأغنية لولو الشطورة، وغيرها من الأغاني المييزة التي تقدمها على مدار ال 24 ساعة، وفي هذا السياق سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي نايل سات

لمتابعة المحتوى الترفيهي المتميز الذي تقدمه قناة وناسة للأطفال يجب تثبيت القناة باستخدام التردد الموضح بالنقاط التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11470.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة 2025 على القمر الصناعي عرب سات

لإسعاد الأطفال بالاغاني الرائعة التي تقدمها قناة وناسة، يجب إستخدام التردد الموضح بالنقاط التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ما هي خطوات تثبيت قناة وناسة؟

من أجل تثبيت قناة وناسة على التلفاز يجب إتباع الخطوات التالية بالترتيب: