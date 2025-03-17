لولو المحبوبة للأطفال..تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات وعرب سات وتابعوا أغاني لولو الجديدة

تردد قناة وناسة كيدز من الترددات التي تزايد عليا البحث المستمر من خلال الأطفال حيث تعتبر قناة وناسة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال ولها شعبية رائعة في تزايد لذلك سوف نشرح للجميع تردد قناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية المتاحة لمشاهدة أحلى البرامج الغنائية التي تقدمها قناة وناسة كما تقدم قناة وناسة عدد كبير من الأغاني والأناشيد التي يحبها الطفل ومنها أغاني لولو ومن أهم أغانيها اغنية لولو صارت شرطية وأغنية لولو عم بضيع وغير ذلك من الأغاني والأناشيد التي لها تأثير مفرح على الأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية.

تردد قناة وناسة كيدز للأطفال

قناة وناسة كيدز من القنوات التي لها أقبال لجميع محبي قنوات الأطفال حيث تقدم محتوى رائع وجديد من خلال الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية التي امتازت بأنها مجانية وغير مشفرة للأطفال الصغيرة لذلك سوف نوضح لكم التردد الجديد لقناة وناسة مع جميع التفاصيل الخاصة بالتردد الخاص بالقناة.

كيفية تنزيل القناة الفضائية

استخدموا زر القائمة من الريموت كنترول.

ابحث عن قناة وناسة للأطفال الصغيرة عن طريق التركيب اليدوي.

إضافة تردد جديد ومنها تسجيل تردد قناة وناسة.

كتابة معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

قم بعد ذلك بالضغط على زر البحث ثم بعد ذلك اختيار حفظ القناة الفضائية التي يطلق عليها قناة وناسة الفضائية.

تردد قناة وناسة النايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

حدث تردد قناة وناسة أطفال على العرب سات