ضرب نار في مسلسل فهد البطل الان على تردد قنوات ON والحياة بجودة عالية

مسلسل فهد البطل الذي يتم إذاعته مع بداية شهر رمضان يعد من اقوي وابرز المسلسلات الرمضانية، حيث تدور أحداث المسلسل حول شخصية فهد إلي يجسده النجم أحمد العوضي وهو رجل صعيدي يعمل في مصنع رخام يواجه العديد من التحديات بعد دخوله السجن وخروجه منه، بعد خروجه من السجن يسعى لبناء مستقبله والعمل علي التغلب علي الصعوبات والمشاكل التي تواجهه، بالإضافة إلي انه من خلال هذا المسلسل يتم مناقشة الكثير من القضايا الاجتماعية في إطار درامي، منذ بداية عرضه في أول رمضان المبارك 2025 يتساءل العديد عن القنوات والمواعيد التي يتم بث المسلسل سنوضح لكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

القنوات الناقلة مسلسل فهد البطل 2025 والمواعيد

يتم عرض مسلسل فهد البطل يوميا علي قناة أون في تمام الساعة 10 مساء. كما يتم بث المسلسل علي قناة أون دراما يوميا في تمام الساعة 12 صباحا. بينما يتم بث المسلسل يوميا علي قناة الحياة في تمام الساعة 11 مساءا.

يمنكم استقبال القنوات الناقلة لمسلسل فهد البطل علي الترددات

يبحث العديد من المشاهدين بمسلسل فهد البطل علي القنوات والترددات التي من خلالها يتم عرض المسلسل وذلك لسماع جميع حلقاته في الأوقات المحددة والتي تتمثل كالاتي:

تردد قناة ON علي النايل سات

التردد الخاص بالقناة: 11602.

عبر الاستقطاب: الأفقي.

من خلال مؤشر ترميز: 27500.

علي رمز التصويب التالي: 6/5.

تردد قناة الحياة علي النايل سات

تعد قناة الحياة واحدة من القنوات الناقلة لمسلسل فهد البطل والذي يتم عرضة في رمضان 2025 يمكنكم استقبال التردد الخاص بالقناة وسماع جميع حلقات المسلسل من خلال التردد التالي: