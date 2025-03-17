موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رابط الإستعلام عن المعاش

يتطلع الكثير من المواطنين المستحقين بالمعاشات بالبحث عن الموعد المحدد لصرف معاشات شهر أبريل 2025 تزامنا مع شهر رمضان الكريم، حيث يتداول العديد من الأشخاص علي انه يتم تبكير صرف المعاشات بمناسبة عيد الفطر المبارك ومن المؤكد بأنه يتم صرف جميع المعاشات بداية من كل شهر ميلادي ولم يتم الكشف عن أي أخبار بتبكيره، بينما يتم صرف رواتب شهر أبريل بداية من 23 مارس بدلا من يوم 24 بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر السطور التالية من هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل 2025 إليكم التفاصيل.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2025

يترقب العديد من الأشخاص بمعرفة الطرق اللازمة من اجل الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2025 والتي تتمثل في:

في البداية: يرجي التوجه إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم انقر علي أيقونة الخمات الإلكترونية.

انقر علي أيقونة الاستعلام عن المعاشات شهر أبريل 2025.

انقر علي زر الاستعلام.

اكتب الرقم القومي الخاص بك.

ثم انقر علي زر البحث.

في النهاية: يتم إظهار قيمة الراتب مع بيان الموعد المحدد بصرف المعاش.

منافذ صرف معاشات شهر أبريل 2025

يتم صرف جميع المعاشات من جميع افرع بنوك ناصر الاجتماعية.

كما يتاح صرف المعاشات من خلال أماكن البريد المصري.

عبر ماكينات ِATM.

هل سيتم صرف زيادة علي معاشات شهر أبريل 2025

لا يوجد زيادات علي معاشات شهر أبريل 2025 وانه من المؤكد أن يتم صرف زيادات علي جميع المعاشات والرواتب للعاملين بالقطاع الحكومي مع بداية شهر يوليو بنسبة 15% وفقا لما تضمنه الحزمة الاجتماعية الجديدة من إجراءات مالية.