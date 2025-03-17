استقبلها الان.. تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تقوم إدارة قناة وناسة بترددها على القمر الصناعي بشكل دوري، نظير أن القناة اشتهرت بالمحتوى الطفولي والكرتوني الأكثر من رائع، ومن بينها البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، التي تعمل على تطوير مهارات الطفل وتعزيز القيم الأخلاقية له، ناهيك عن تعلم الحواس الخمسة المتمثلة في الألوان والحروف والأرقام، وغيرها من المحتوى المثقف التي يعشقه شريحة الأطفال، وسنتعرف معًا على تحديث تردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات خلال مقال اليوم.

تحديث تردد قناة وناسة أطفال

هناك مجموعة من البيانات التي من خلالها ستتمكن من تنزيل قناة وناسة أطفال عبر القمر الصناعي، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11430.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تنزيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي

فيما تتمثل أبرز البيانات المعنية بتنزيل تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعي، وفقًا لما يأتي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

ترددها الثاني 11270.

استقطابها يكون رأسي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة أطفال “3/4”.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات؟

أما عن ما تقدمه قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعي الناي سات والعرب سات بجودة عالية وإشارة قوية، فجاء على النحو التالي:-