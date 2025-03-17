أسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 17 مارس 2025

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الذهب، خاصة بعد موجة الاضطراب الكبيرة التي مر بها في الآونة الأخيرة، فيما أن المعدن الأصفر يعتبر من أهم الاستثمارات التي يحرص شريحة كبيرة من الأشخاص في شراءه، من أجل الحفاظ على أموالهم أو الاستثمار فيه، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لسعر جرام الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر جرام الذهب في محلات الصاغة الآن

تتمثل أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الذهب بمحلات الصاغة، بناءً على النحو التالي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4800 جنيه للجرام الواحد للشراء، وللبيع 4777 جنيه للجرام الوحد بدون المصنعية.

فيما سجل سعر الجرام من عيار “22” نحو 4400 جنيه شراء، وبيع 4379 جنيهًا بدون المصنعية أو الدمغة الضريبية.

ووصل سعر الجرام من عيار “21” إلى 4200 جنيه للجرام الواحد للشراء، وللبيع سجل نحو 418 جنيهًا للجرام.

تحديثات أسعار الذهب اليوم

وعن باقي التحديثات التي تمت على أسعار المشغولات الذهبية، مع توقعات كبيرة تُشير إلى استمراره ارتفاع أسعار المشغولات في الفترة القادمة، وعليه فإن الأسعار نصت على النحو الأتي:-