قبل عيد الفطر يازول.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين دون الزيارة للفرع

خدمة فتح حساب بنك الخرطوم من أكثر الخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها مؤخرًا لجميع العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، فيما أن هذه الخدمة تمكن العملاء من إنهاء العديد من المعاملات المصرفية المختلفة، بالإضافة إلى أن فتح الحساب يكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة كذلك التي نكشفها لكم في مقال اليوم.

كيف افتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

وعن الخطوات المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين بما يشمل العملاء، وفقًا لما يلي:-

أن تتمكن من الذهاب لموقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

فيما يمكنك تحديد اللغة سواء العربية والأجنبية.

الانتقال إلى الصفحة التالية من موقع بنك الخرطوم.

بحيث تقوم بإدخال كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل في الخانات المخصصة لذلك.

قم مباشرة بإرفاق المستندات المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم.

فيما يجب الموافقة على أحكام بنك الخرطوم.

يجب مراجعة كافة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

مع الضغط على زر “إرسال”.

ما هي ضوابط إجراء فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين؟

أما عن الضوابط المفروضة من قبل بنك الخرطوم بما يشمل ذلك كافة العملاء، بناءً على النحو الأتي:-