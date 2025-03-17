“عــامــر وقــع في شــر أعمالــه“ مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 17 بأحــداث مضحكــة على تــردد قناة روتانا خليجية

روتانا خليجية شباب البومب 13 تعد من الأشياء التي يتم البحث عنها بقوة، حيث يعتبر مسلسل شباب البومب من أبرز الأعمال الكوميدية الخليجية التي حظيت بشعبية واسعة على مدار مواسمه المتعددة، في موسمه الثالث عشر يستمر المسلسل في تقديم حلقات مشوقة تعالج قضايا اجتماعية بقالب كوميدي خفيف.

روتانا خليجية شباب البومب 13

لعشاق هذا العمل تعرض الحلقة السابعة عشرة على قناة روتانا خليجية التي يمكن استقبالها عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة روتانا خليجية عربسات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد عرض الحلقة السابعة عشرة

تبث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل “شباب البومب 13 على قناة روتانا خليجية في المواعيد التالية:

بتوقيت السعودية (مكة المكرمة):

العرض الأول: الساعة 6:30 مساءً

الإعادة: الساعة 8:00 مساءً

بتوقيت مصر (القاهرة):

العرض الأول: الساعة 5:30 مساءً

الإعادة: الساعة 7:00 مساءً

بتوقيت الإمارات (أبوظبي):

العرض الأول: الساعة 7:30 مساءً

الإعادة: الساعة 9:00 مساءً

أحداث الحلقة السابعة عشرة

في الحلقة السابعة عشرة يستمر أبطال “شباب البومب” في مواجهة مواقف طريفة ومفاجئة تعكس تحديات الحياة اليومية للشباب السعودي، تتناول الحلقة موضوعات اجتماعية معاصرة بقالب كوميدي مما يجعلها محط اهتمام المشاهدين الباحثين عن الترفيه والتسلية.

لمتابعة هذه الحلقة والاستمتاع بأحداثها المشوقة ينصح بضبط جهاز الاستقبال على الترددات المذكورة والتأكد من جودة الإشارة لضمان مشاهدة ممتعة.