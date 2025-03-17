El Fetna.. مسلسل الفتنة الحلقة 17 بأحــداث شيقــة جــديــدة على تــردد قناة الحوار التونسي 

مسلسل الفتنة الحلقة 17 تعتبر من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها، حيث يعد مسلسل الفتنة من أبرز الأعمال الدرامية التونسية التي عرضت خلال شهر رمضان عام 2025، حيث يتناول قضايا اجتماعية معقدة تتعلق بالعلاقات الأسرية وصراعات الميراث، تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى فتنة، وهي فارسة تعيش في حب شيخ العشيرة طراد، وتواجه العديد من التحديات والصراعات لتحقيق حبها والوصول إلى بر الأمان.

مسلسل الفتنة الحلقة 17

في الحلقة السابعة عشرة تتصاعد الأحداث بشكل درامي، حيث تشتد الصراعات بين أفراد العائلة حول الميراث، وتظهر خلافات جديدة تزيد من تعقيد العلاقات بينهم، تبرز الحلقة كيفية تأثير هذه الصراعات على الروابط الأسرية وتسلط الضوء على الدوافع التي تؤدي إلى اشتعال نيران الانتقام بين أفراد الأسرة الواحدة.

القنوات الناقلة لمسلسل “الفتنة” وتردداتها

يعرض مسلسل الفتنة على قناة الحوار التونسي، ويمكن للمشاهدين متابعة الحلقات من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11657

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ينصح المشاهدون بالتحقق من الترددات المذكورة وضبط أجهزتهم لضمان استقبال القناة بجودة عالية ومتابعة أحداث المسلسل المشوقة.

مواعيد العرض

يعرض مسلسل الفتنة يوميًا خلال شهر رمضان المبارك في الأوقات التالية:

بتوقيت تونس: الساعة 8:00 مساءً

بتوقيت القاهرة: الساعة 9:00 مساءً

بتوقيت مكة المكرمة: الساعة 10:00 مساءً

لمتابعة أحدث الحلقات بما في ذلك الحلقة السابعة عشرة يمكن زيارة الموقع الرسمي لقناة الحوار التونسي أو المنصات الإلكترونية المعتمدة التي توفر خدمة المشاهدة عند الطلب.

يعتبر مسلسل الفتنة إضافة مميزة للمشهد الدرامي التونسي، حيث يعالج قضايا اجتماعية هامة بقالب درامي مشوق، مما يجعله محط اهتمام المشاهدين في تونس وخارجها.