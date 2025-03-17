رسميًا بأمر الملك سلمان.. صرف المكرمة الملكية لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السعودية 1446

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أمر ملكي بإيداع المكرمة الملكية لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث إن ذلك جاء تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك على غرار السنوات الماضية وخاصة في الشهر المبارك، ناهيك عن أن غدًا الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025 سيتم إيداع قيمة الدعم في جميع حسابات مستفيدي الضمان المطور.

صرف المكرمة الملكية لجميع مستفيدي الضمان

وتضمن المرسوم الملكي بأن قيمة الدعم بلغ نحو 3 مليارات ريال سعودي معونة شهر رمضان المبارك، حتى أنه يتم إيداعها في جميع حساباتهم البنكية غدًا الثلاثاء، مؤكدًا أن قيمة المكرمة بلغت نحو 1000 ريال سعودي للعائلة المكونة من فرد واحد، أما بالنسبة للأسرة المكونة من فردين تصل قيمة المكرمة إلى 1500 ريال سعودي، أما بالنسبة لرب الأسرة فتصل قيمة المكرمة إلى 1000 ريال سعودي، كما يتم تخصيص قيمة المكرمة لكل تابع بقيمة 500 ريال سعودي، فيما يتم الصرف بدءًا من غدًا الثلاثاء بالتدريج، لضمان حصول الدعم من قبل المواطنين في السعودية.

هدف صرف المكرمة الملكية في السعودية

جاءت المكرمة الملكية، وفقًا لتوجيهات القيادة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على دعم المواطنين، في ظل الاضطرابات والتحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، نظير أن ذلك يأتي تزامنًا مع الارتفاع العالمي التي يشهده العالم، بالإضافة إلى أن استمرارية الدعم امتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة السعودية لتوفير حياة مستقرة والاستقرار المعيشي لجميع مواطنيها، وتزامنًا مع رؤية المملكة بحلول عام 2030.