من بيتك يا زوول.. خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025 وأهم شروط أنشاء الحساب

فتح حساب في بنك أمدرمان، يقدم بنك أم درمان العديد من الخدمات البنكية التي يسعى بها جاهدا الي كسب ثقة عملائه وتوفير الوقت والجهد عليهم حيث يقدم خدمة أنشاء حساب بشكل ألكتروني وهذا ما يسهل علي العميل أمكانية فتح حساب غي البنك واجراء المعاملات المصرفية عبر تطبيق أوكاش بخطوات بسيطة أونلاين دون الحاجة الي التوجه الي البنك لذا سوف نتعرف معا اليوم علي خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان وأهم الشروط المطلوبة فتابهونا.

خطوات فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025

أن المواطنين الراغبين في فتح حساب أوكاش في بنك أم درمان وأجراء المعاملات المصرفية من خلاله سيكون عليهم اتباع الخطوات التالية:

الدخول الي الموقع الألكتروني الرسمي لبنك أم درمان من هنا.

يقوم العميل بعد ذلك بانشاء حساب على الموقع اذا لم يكن لديه حساب جديد.

او يتم تسجيل الدخول باستخدام كلمة السر واسم المستخدم او البريد الالكتروني الخاص به.

يتم الضغط بعد ذلك على انشاء حساب بنكي جديد.

ينتقل بعد ذلك العميل الى استمارة تسجيل الحساب ويتم فيها أدخال البيانات المطلوبة مثل الأسم، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني.

يتم رفع المستندات والبيانات المطلوبة وهي بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر مع وثيقة لأثبات مصدر الدخل.

ثم يقوم العميل بالموافقة علي السروط والأحكام الخاصة بفتح حساب بنكي جديد.

يتم الضغط على زر أرسال الطلب حتي يتم التحقق من صحة البيانات التي تم أدخالها.

يقوم البنك بعد ذلك بأرسال رسالة تأكيد بفتح الحساب وذلك في حالة قبول طلب فتح الحساب مع أمكانية أستخدامه في المعاملات البنكية.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني أونلاين 2025

قد حدد البنك عدد من الشروط المطلوبة لفتح الحساب في بنك أم درمان الوطني وقد جاءت تلك الشروط علي هذا النحو: