مليون مبروك لأصحاب المعاشات .. موعد صرف المعاشات لشهر ابريل مبكرًا بمناسبة عيد الفطر؟ .. اعرف الحقيقة

بدأ ارتفاع عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن موعد صرف المعاشات لشهر ابريل لجميع الموظفين الحكومين، وذلك على أن يكون بداية شهر ابريل الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، فبدأ ارتفاع التساؤلات على جميع المنصات الاجتماعية حول الموعد المحدد الذي سوف يتم فيه صرف المعاش الخاص بالمواطنين المصريين، فقد أوضحت وزارة المالية ووزارة العمل الرد الحاسم حول هذا الأمر.

موعد صرف المعاشات لشهر ابريل

أشارت وزارة العمل مع وزارة المالية، بان موعد صرف المعاشات لشهر ابريل سوف يكون في الموعد المحدد للصرف من كل شهر ميلادي، وعلى أن يكون بداية من اليوم الأول من الشهر وحتى اليوم الخامس، ولان هذا الشهر يتوافق فيه عيد الفطر المبارك، فلم يتم توضيح وزارة المالية بعد، في تبكير موعد صرف المعاشات على الإطلاق، وأشارت بشكل رسمي، بان في حالة وجود تبكير في الموعد سوف يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر من خلال الجهات المختصة على الفور.

موعد زيادة المعاشات

أوضحت الجهات المختصة المصرية بأنه سوف يتم بالفعل موعد زيادة المعاشات في شهر يوليو لعام 2025، وعلى أن تكون الزيادة 15% لجميع الموظفين المصريين، وفى حالة لم يتم صرف الزيادة المالية المحددة من الوزارة، يرجي أن يتم الرجوع إلى جهة العمل والتعرف على هذا الأمر، وان قرار وزارة المالية ينطبق على جميع المواطنين الجدد والقدم في جهة العمل الحكومي المصري، وفى حالة وجود أي قرارات أخرى عن هذا الأمر سوف يتم الإعلان الرسمي عنها من خلال الجهات المختصة المصرية.